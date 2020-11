Merkel zu Wien: Islamistischer Terror ist unser gemeinsamer Feind Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Österreich nach dem Terroranschlag von Wien die Solidarität Deutschlands bezeugt. «Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf», erklärte Merkel nach einer Twitter-Mitteilung von Regierungssprecher Steffen Seibert. «Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde.» 03.11.2020, 18.45 Uhr

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa Keystone/dpa-Pool/Kay Nietfeld

(sda/dpa)

Sie sei «in diesen schrecklichen Stunden» in Gedanken bei den Wienern und den Sicherheitskräften, so Merkel. Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen der Opfer, den Verletzten wünsche sie vollständige Genesung. In einem Kondolenztelegramm an Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz schrieb Merkel laut einer Mitteilung: «Dieser feige Anschlag ist auch ein Angriff auf unsere gemeinsamen europäischen Werte, die es nun mit umso grösserem Nachdruck zu verteidigen gilt.»

Bundesaussenminister Heiko Maas schrieb auf Twitter: «Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.» Auch wenn das Ausmass des Terrors noch nicht absehbar sei, seien die Gedanken bei den Verletzten und Opfern.