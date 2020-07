Militärkritischer Journalist in Pakistan wieder frei

Der militärkritische Journalist Matiullah Jan ist nach seiner Verschleppung am Dienstag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad wieder frei. «Ich bin gesund und munter wieder zu Hause. Gott war gütig zu mir und meiner Familie», schrieb der in Pakistan bekannte Journalist am Mittwoch auf Twitter.

22.07.2020, 10.45 Uhr