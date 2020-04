Mindestens 17 Tote bei Angriff nahe Nationalpark im Kongo

Im Osten des Kongos sind bei einem Angriff in der Nähe des berühmten Virunga-Nationalparks mindestens 17 Menschen getötet worden. Angreifer schossen laut offiziellen Angaben in der Nähe des Park-Hauptquartiers in Rumangabo am Freitag auf ein Fahrzeug mit Zivilisten.

24.04.2020, 20.13 Uhr