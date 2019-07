Mit 200 Kilo Drogen beladener Transporter rammt Polizeiwagen

Das lief wohl nicht nach Plan: Ein mit Drogen im Millionenwert gefüllter Transporter ist im australischen Sydney vor einer Polizeiwache in zwei parkierte Streifenwagen gekracht. Der Fahrer fuhr weiter, konnte von Beamten aber eine Stunde später gestoppt werden. (Bild: Keystone/AP New South Wales Police/HOGP)

In dem Van fanden sich in Tüten 273 Kilogramm der illegalen Droge Crystal Meth im Marktwert von umgerechnet 138 Millionen Franken. (Bild: Keystone/AP New South Wales Police)