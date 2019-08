Mit Berufung abgeblitzt: Ex-Vatikan-Finanzchef Pell bleibt in Haft

Der wegen Kindesmissbrauchs verurteilte frühere Vatikan-Finanzchef George Pell muss in Australien im Gefängnis bleiben. Ein Gericht in Melbourne hat die Berufung des 78-jährigen Kurienkardinals am Mittwoch abgelehnt.