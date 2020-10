Mit Käse und Würstchen: «Cygnus»-Frachter zur ISS gestartet

Mit Proviant wie geräuchertem Gouda und Würstchen sowie einer neuen Weltall-Toilette an Bord ist der private Raumfrachter «Cygnus» zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Der unbemannte Frachter sei in der Nacht zum Samstag vom Weltraumbahnhof auf Wallops Island an der US-Ostküste gestartet, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

03.10.2020, 10.57 Uhr