Nach Angriff aus Gazastreifen: Israel greift Hamas-Ziele an

Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen haben israelische Kampfflugzeuge in der Nacht zum Samstag Stellungen der islamistischen Hamas in dem Palästinensergebiet angegriffen. Dabei seien unter anderem eine Produktionsstätte für Raketen, unterirdische Bauten und auch ein militärischer Stützpunkt beschossen worden, teilten die israelischen Streitkräfte (IDF) am Morgen per Twitter mit. Vorausgegangen seien Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Ziele um Süden Israels. «Die Hamas wird die Konsequenzen für jeglichen Terror aus dem Gazastreifen heraus tragen», heisst es zum Schluss des IDF-Tweets

26.12.2020, 15.27 Uhr