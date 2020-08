Nach Anschlag: Afghanistan wartet auf Beginn der Friedensgespräche

Knapp eine Woche nach der grossen Ratsversammlung in Afghanistan ist immer noch kein Termin für Friedensgespräche der Regierung mit den Taliban bekannt. Unter anderem ein Anschlag auf eine Delegierte der Friedensgespräche brachte neue Unsicherheit. Rund 3400 Delegierte hatten am vergangenen Sonntag in einer Abschlusserklärung der umstrittenen Freilassung von 400 als besonders gefährlich eingestuften Talibankämpfern zugestimmt. Dies war die wichtigste Vorbedingung der militanten Gruppe für den Beginn der Friedensverhandlungen.

15.08.2020, 20.42 Uhr