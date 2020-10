Neue Fotos zeigen Trump bei der Arbeit vom Krankenhaus aus Das Weisse Haus hat am späten Samstagabend (Ortszeit) zwei Fotos von US-Präsident Donald Trump veröffentlicht, die ihn bei der Arbeit vom Krankenhaus aus zeigen. Auf den Bildern ist Trump beim Bearbeiten von Unterlagen zu sehen: Einmal im Anzug ohne Krawatte sitzend an einem runden Schreibtisch, auf dem auch Akten zu sehen sind, einmal im weissen Hemd am Kopf eines langen Konferenztisches, blätternd in Dokumenten. 04.10.2020, 10.57 Uhr

dpatopbilder - Donald Trump, Präsident der USA, arbeitet in einem Konferenzraum des Militärkrankenhauses Walter Reed in Bethesda. Foto: Joyce N. Boghosian/The White House/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits Keystone/The White House/AP/Joyce N. Boghosian

(sda/dpa)

Trump (74) war wegen einer Coronavirus-Infektion am Freitagabend per Hubschrauber in das Militärkrankenhaus Walter Reed nördlich von Washington geflogen worden. Zu seinem Quartier dort gehören auch Büroräume. Trumps Leibarzt Sean Conley hatte vor der Veröffentlichung der Bilder erklärt, Trump habe am Samstag gearbeitet und sich ohne Schwierigkeiten in seinem Quartier im Krankenhaus bewegt.

Auf einem der beiden Fotos scheint der Präsident am gleichen Schreibtisch zu sitzen, von dem aus er zuvor auch eine Videobotschaft veröffentlicht hatte. Darin hatte Trump gesagt: «Als ich hierher kam, fühlte ich mich nicht so gut. Jetzt fühle ich mich viel besser.» Seine Stimme klang etwas belegt und er wirkte leicht kurzatmig. In den nächsten Tagen komme «die wahre Prüfung», sagte Trump weiter, fügte aber hinzu: «Ich denke, ich werde bald zurück sein.»