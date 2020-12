«Neue Waffe» - Frankreich beginnt mit Impfungen gegen Coronavirus

Das stark von der Covid-19-Pandemie betroffene Frankreich hat seine Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Eine 78-jährige Frau habe in einer Klinik in Sevran nördlich von Paris die erste Spritze bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.

27.12.2020, 12.51 Uhr