Neuer Budget-Vorschlag womöglich in der Nacht Beim EU-Sondergipfel zum nächsten Sieben-Jahres-Haushalt zeichnet sich keine schnelle Entscheidung ab. EU-Ratspräsident Charles Michel führte seit Donnerstagabend Einzelgespräche mit den 27 Staats- und Regierungschefs. 20.02.2020, 14.28 Uhr

Kurz vor Beginn des Sondergipfels am Donnerstag in Brüssel hat EU-Ratspräsident Charles Michel an die 27 EU-Staats- und Regierungschefs appelliert, sich beim EU-Haushaltsplan zu einigen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht noch grosse Differenzen bei EU-Haushalt zwischen den EU-Staaten. Das machte sie beim Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel deutlich.