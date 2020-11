Neues Zuhause für Puma-Baby «Captain Cal» nach Feuern in Kalifornien

Ein verwaistes Berglöwen-Baby, das bei einem Waldbrand in Kalifornien schwer verletzt wurde, ist soweit genesen, dass es nun ein neues Zuhause beziehen kann. Die künftige Heimat des kleinen Pumas mit dem Spitznamen «Captain Cal» ist der Zoo von Columbus im US-Staat Ohio, wie die Tierärzte im Zoo von Oakland (Kalifornien) am Dienstag mitteilten. In den kommenden Wochen soll die männliche Raubkatze zusammen mit zwei kleinen Puma-Schwestern, die ebenfalls ihre Mutter durch die Brände verloren hatten, nach Columbus gebracht werden.