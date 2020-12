Neuseeland erinnert ein Jahr nach Vulkanausbruch an Todesopfer

Am Jahrestag des verheerenden Vulkanausbruchs in Neuseeland mit 22 Toten hat das Land bei einer Gedenkfeier an die Opfer erinnert. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern sprach am Mittwoch in einer Rede von einem «ausserordentlich herausfordernden Ereignis».

09.12.2020, 09.42 Uhr