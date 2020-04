Neuseelands Regierungschefin kürzt sich in der Pandemie das Gehalt Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern will angesichts der Coronavirus-Pandemie sechs Monate lang auf 20 Prozent ihrer Bezüge verzichten. Die Kürzung gelte auch für die Mitglieder ihrer Regierung sowie für andere hohe Staatsbedienstete, sagte sie am Mittwoch. 15.04.2020, 09.37 Uhr

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern kürzt sich und anderen Regierungsmitgliedern in der Corona-Krise das Gehalt. KEYSTONE/AP/Mark Baker

(sda/dpa)

Es gehe um Führung. «Wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, die Lücke zwischen verschiedenen Positionen zu schliessen, dann jetzt», sagte Ardern auf einer Pressekonferenz in Wellington. Für Gesundheitspersonal oder Polizeibeamte, die an erster Linie gegen das Virus kämpften, gelte der Gehaltsverzicht aber nicht. Die Regierungschefin verdient umgerechnet rund 274'000 Franken im Jahr.

Auch in Neuseeland gelten wegen der Ausbreitung des Coronavirus strenge Ausgangsbeschränkungen. Bislang wurden in dem knapp fünf Millionen Einwohner zählenden Pazifikstaat 1386 Infektionen gemeldet, neun Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.