New Yorker Central Park bekommt neues Freibad Der weniger bekannte Norden des New Yorker Central Parks soll mit einem millionenschweren Projekt verschönert werden. Rund 110 Millionen Dollar stünden unter anderem für den Umbau eines Schwimmbads bereit, teilte die Parkverwaltung in New York mit.

Mehr als 40 Millionen Menschen kommen jedes Jahr in den New Yorker Central Park - nur rund 2,5 Millionen schauen jedoch am Nordende vorbei. Dieses soll nun aufgewertet werden. (Bild: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES)

Ausserdem werde mit dem Geld die gesamte Parklandschaft am Nordende des berühmten Parks in Manhattan umgestaltet. Weitere 40 Millionen Dollar sollen in Wartung, Betrieb und Rücklagen investiert werden. Damit beträgt das Gesamtbudget 150 Millionen Dollar.

Das Geld für das Projekt, das 2024 abgeschlossen werden soll, kommt teils von der Stadt, teils aus von der Parkverwaltung eingesammelten Spenden. Es handelt sich um das bislang teuerste Einzelprojekt in der Geschichte der 1980 gegründeten Parkverwaltung.

Der Norden des Central Parks bekommt normalerweise weniger Aufmerksamkeit als der auch aus Filmen und Serien bekannte Süden, an den sich viele teure Wohngegenden anschliessen. Mehr als 40 Millionen Menschen kommen jedes Jahr in den Central Park - nur rund 2,5 Millionen schauen jedoch am Nordende vorbei, knapp 220'000 besuchten bislang jedes Jahr das dortige Freibad, das wie alle New Yorker Freibäder keinen Eintritt kostet, und die Eislaufbahn.