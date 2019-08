Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat den jüngsten Raketentest als Warnung für Südkorea und die USA bezeichnet. Am Dienstag hatte Nordkorea Raketen getestet und zwei Geschosse ins Japanische Meer abgefeuert. Es war der vierte Raketenstart innert zwei Wochen.

Nordkorea will Südkorea und USA mit Raketentests warnen

«Eine angemessene Warnung»: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über die jüngsten Raketentests seiner Militärs. (Bild: KEYSTONE/AP/AHN YOUNG-JOON)

(sda/dpa)

Diese Militäraktion vom Dienstag solle an die beiden Länder, die seit Anfang der Woche gemeinsame Manöver durchführten, «eine angemessene Warnung» senden, wurde Kim von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zitiert, wie die südkoreanische Agentur Yonhap am Mittwoch berichtete. Am Dienstag hatte Nordkorea Raketen getestet und zwei Geschosse ins Japanische Meer abgefeuert.

Ein Sprecher des nordkoreanischen Aussenministeriums hatte den Test damit gerechtfertigt, die Manöver seien eine Verletzung der Friedensvereinbarung, die Südkorea und die USA mit dem Norden unterzeichnet hätten. Falls solche «feindlichen Militärübungen» weitergingen, könnte Pjöngjang einen «neuen Weg» anstreben, hiess es weiter, ohne Erläuterung, was das genau zu bedeuten hat.

Uno-Resolutionen verbieten Nordkorea - das mehrfach Atombomben getestet hat - die Starts von ballistischen Raketen kurzer, mittlerer und langer Reichweite. Solche Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die einen konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengkopf befördern können.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump hatten Ende Juni bei einem kurzen Treffen im Grenzort Panmunjom auf der koreanischen Halbinsel Arbeitsgespräche zur atomaren Abrüstung in der Region vereinbart. Nach ihrem gescheiterten Gipfeltreffen im Februar in Vietnam weckte das Treffen neue Hoffnung auf Fortschritte in den festgefahrenen Verhandlungen über das Atomprogramm Nordkoreas.