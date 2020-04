Oktoberfest wegen Corona abgesagt - Söder: «unglaublich schade»

Das weltbekannte Oktoberfest in Süddeutschlands Metropole München findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bekannt.

21.04.2020, 09.41 Uhr