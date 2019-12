Oppositionelle aus der Elfenbeinküste in die Schweiz abgeschoben

Die Elfenbeinküste hat die Oppositionelle Nathalie Yamb ausgewiesen und in die Schweiz abgeschoben. Die schweizerisch-kamerunische Doppelbürgerin hatte vor einem Monat am Russland-Afrika-Gipfel in Sotschi Kritik an der Regierung in dem westafrikanischen Land geübt.

03.12.2019, 06.57 Uhr