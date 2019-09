Orang-Utan-Dame Sandra darf künftig in Reservat in den USA leben

Die durch ein Gerichtsurteil weltweit bekannt gewordene Affen-Dame Sandra wird künftig in einem Reservat in Wauchula im US-Bundesstaat Florida leben. Am Freitag soll der Orang-Utan aus Argentinien in den USA eintreffen, wie es aus Gerichtskreisen hiess.