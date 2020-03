Pädophilie-Affäre: Katholischer Oberhirte Frankreichs tritt zurück

Frankreichs oberster katholischer Würdenträger ist in einer Pädophilie-Affäre zurückgetreten: Papst Franziskus billigte das Gesuch des Erzbischofs von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, wie die Diözese in Ostfrankreich am Freitag mitteilte.

06.03.2020, 13.04 Uhr