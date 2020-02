Papst Franziskus stellt keine Zölibat-Lockerung in Aussicht

Papst Franziskus stellt keine Öffnung der katholischen Kirche gegenüber verheirateten Priestern in Aussicht. In seinem Lehrschreiben zur Amazonas-Bischofssynode vermeidet er eine klare Aussage über die Zulassung verheirateter Männer zur Weihe in der Amazonas-Region.