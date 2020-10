Parlamentswahl in Kirgistan wird in zwei Monaten wiederholt

Nach den blutigen Massenprotesten in dem zentralasiatischen Land Kirgistan soll die Parlamentswahl in zwei Monaten wiederholt werden. Die Wahlkommission legte am Mittwoch den 20. Dezember als neuen Termin fest, wie die Behörde in der Hauptstadt Bischkek mitteilte.