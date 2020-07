Pause beim EU-Sondergipfel geht länger als geplant

Der EU-Gipfel zum Coronavirus-Hilfspaket ist in der Nacht zum Montag abermals für Gespräche in kleiner Runde unterbrochen worden. EU-Ratschef Charles Michel unterbrach das Plenum der 27 Staaten am späten Sonntagabend ursprünglich für eine 45-minütige Pause.

20.07.2020, 01.58 Uhr