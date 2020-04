Physiker: Zum schnellen Entleeren Flaschen nicht senkrecht halten

Was jeder weiss, haben jetzt Physiker empirisch bewiesen: Wer eine Flasche so schnell wie möglich entleeren möchte, sollte sie nicht senkrecht mit der Öffnung nach unten, sondern leicht geneigt halten. Indische Wissenschaftler haben das in Testreihen präzisiert.

14.04.2020, 08.40 Uhr