Polens Ministerpräsident Morawiecki verlässt Corona-Quarantäne

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat seine Corona-Quarantäne beendet. Das teilte der Regierungschef am Sonntag bei Facebook mit. «Mit der Gesundheit ist zum Glück alles in Ordnung», schrieb er. Morawiecki hatte sich am Dienstag in Quarantäne begeben.

18.10.2020, 13.02 Uhr