Polizei setzt mehr als 200 Demonstranten in Hongkong fest

In Hongkong sind bei den jüngsten Protesten gegen die Regierung rund 230 Demonstranten festgenommen worden. Wie die Hongkonger Polizeibehörde am Montag weiter mitteilte, wurden sie bei den Protesten am Sonntag in mehreren Einkaufszentren der Stadt festgesetzt.

11.05.2020, 15.34 Uhr