Pompeo sieht USA bei Iran-Sanktionen im Recht

US-Aussenminister Mike Pompeo sieht die Vereinigten Staaten bei einer Auslösung des UN-Sanktionsmechanismus gegen den Iran im Recht. Die USA hätten jede Befugnis, den sogenannten Snapback in Gang zu setzen, sagte Pompeo am Donnerstag in New York.

20.08.2020, 23.59 Uhr