Präsident von Cote d'Ivoire will für dritte Amtszeit kandidieren

Der Präsident von Cote d'Ivoire, Alassane Ouattara, will bei der Präsidentschaftswahl im Oktober für eine dritte Amtszeit kandidieren. «Ich trete bei der Präsidentschaftswahl am 3. Oktober an», sagte Ouattara am Donnerstag in einer Fernsehansprache.

07.08.2020, 01.15 Uhr