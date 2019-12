Präsidentschaftswahl kurz vor Übernahme von EU-Ratspräsidentschaft Kurz vor Kroatiens Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft haben in dem Balkanstaat am Sonntag Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic bewarb sich um eine zweite Amtszeit. 22.12.2019, 11.13 Uhr

Kolinda Grabar-Kitarovic bewirbt sich bei den kroatischen Präsidentschaftswahlen vom Sonntag für eine zweite Amtsperiode. Erste Resultate wurden am Abend erwartet. (AP Fotograf: Darko Bandic) KEYSTONE/AP/DRB

(sda/afp)

Umfragen sagten ein enges Rennen mit ihren stärksten Herausforderern, dem nationalistischen Sänger und Geschäftsmann Miroslav Skoro und dem früheren sozialdemokratischen Regierungschef Zoran Milanovic, voraus. Eine Niederlage von Grabar-Kitarovic würde die konservative Regierung schwächen.

Die Wahllokale öffneten am Morgen für die rund 3,8 Millionen stimmberechtigten Bürger. In der Hauptstadt Zagreb trotzten Bürger heftigem Regen, um ihre Stimme abzugeben. Um 19.00 Uhr sollen die Wahllokale schliessen. Erste Ergebnisse werden ab 20.00 Uhr erwartet. Es wurde damit gerechnet, dass im Rennen um das weitgehend repräsentative Amt eine Stichwahl am 5. Januar nötig wird.

Grabar-Kitarovic ist seit 2015 Präsidentin. Die 51-Jährige wird von der Mitte-rechts-Partei HDZ unterstützt, die seit Kroatiens Unabhängigkeit 1991 das Land die meiste Zeit regierte. Ihre Abschlusskundgebung hatte die Amtsinhaberin am Freitag an einem symbolträchtigen Ort abgehalten: Die Stadt Vukovar im Osten des Landes ist wegen ihrer Belagerung durch serbische Soldaten während der Jugoslawien-Kriege Sinnbild von Kroatiens Leiden während des Konflikts in den 90er Jahren.

Grabar-Kitarovics Auftritt wurde als Werben um nationalistische Wähler gewertet, bei denen der Volkssänger und Geschäftsmann Skoro punkten kann. Der 57-Jährige, der als unabhängiger Kandidat antrat, hat unter anderem versprochen, Soldaten an der Grenze zu stationieren, um Migranten fernzuhalten. Ausserdem sprach er sich für die Begnadigung von verurteilten Kriegsverbrechern aus. Laut einer letzten Umfrage vor dem Urnengang kann Skoro mit 18 Prozent der Stimmen rechnen.

Durch die Spaltung des rechten Lagers zwischen Anhängern von Grabar-Kitarovic und Skoro sieht wiederum der linksgerichtete Ex-Regierungschef Milanovic Chancen auf einen Sieg. In jüngsten Umfragen lag der 53-Jährige Kopf an Kopf mit der Amtsinhaberin: Beide können demnach mit rund 24 Prozent der Stimmen rechnen.

Eine Niederlage von Grabar-Kitarovic wäre nach Einschätzung von Experten ein Rückschlag für den gemässigten HDZ-Regierungschef Andrej Plenkovic. Seine Regierung übernimmt am 1. Januar für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Der Urnengang gilt überdies als Stimmungstest vor der Parlamentswahl im kommenden Herbst.