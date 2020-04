Prinz William und Kate scherzen mit Schülern in Corona-Krise

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben Schülern in Grossbritannien per Videoanruf einen Besuch abgestattet. Dabei lobten sie die Arbeit von Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS und Lehrern in der Corona-Krise.