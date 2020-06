Prognosen: Biden gewinnt Vorwahlen in Kentucky und New York

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat erwartungsgemäss weitere Vorwahlen gewonnen. Prognosen der Sender NBC und ABC zufolge siegte der 77-Jährige am Dienstag bei den Abstimmungen in den US-Bundesstaaten Kentucky und New York.