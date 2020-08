Proteste in Belarus: Lukaschenko warnt vor Revolution Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat angesichts der seit Tagen andauernden Massenproteste in seinem Land vor einem Umsturz gewarnt. «Wir lesen bereits die Anleitungen für eine farbige Revolution», sagte der Präsident am Samstag in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge. Es gebe bereits «Elemente äusserer Einmischung». «Wir sehen, was passiert. Wir dürfen uns nicht von den friedlichen Aktionen und Demonstrationen einlullen lassen», sagte Lukaschenko. Mit «farbigen Revolutionen» meinte er die Umstürze in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Ukraine. 15.08.2020, 12.49 Uhr

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus. Bei den Protesten in Belarus gegen Wahlfälschung unter Präsident Lukaschenko sind insgesamt fast 7000 Menschen festgenommen worden. Die Polizei hat die Proteste mit Blendgranaten, Tränengas, Gummigeschossen und schweren Schlägen aufgelöst. Foto: Andrei Stasevich/BelTA/AP Pool/dpa Keystone/BelTA/AP Pool/Andrei Stasevich

(sda/dpa)

Lukaschenko hatte bereits am Freitag das Ausland für die Proteste verantwortlich gemacht. Er zählte dabei die Niederlande, Polen, Russland und die Ukraine auf. Namentlich nannte er aber nur den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der mit seinem Team regelmässig über die Ereignisse im Nachbarland berichtet.

Lukaschenko sagte zugleich, er werde mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Lage sprechen, weil «dies nicht nur eine Bedrohung für Belarus darstellt». Wenig später meldete Belta, dass die beiden Präsidenten miteinander gesprochen hätten. Details lagen zunächst nicht vor.

Putin hatte Lukaschenko schriftlich zu seinem Wahlsieg gratuliert. Die Wahlkommission hatte Lukaschenko bei der Wahl am vergangenen Sonntag 80,1 Prozent der Stimmen zugesprochen. Viele Menschen in der Ex-Sowjetrepublik haben erhebliche Zweifel daran.

Am Samstag versammelten sich in Minsk erneut Tausende Menschen, um gegen Gewalt und Willkür unter Lukaschenko zu demonstrieren. In den vergangenen Tagen legten auch immer mehr Beschäftigte in Staatsbetrieben ihre Arbeit nieder. Lukaschenko warnte am Samstag erneut vor den wirtschaftlichen Folgen von Streiks. Er wolle am kommenden Montag den staatlichen Lastwagenhersteller besuchen und dort mit Arbeitern sprechen, kündigte der 65-Jährige an.