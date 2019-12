Putin gibt umstrittene Krim-Brücke für Zugverkehr frei Mit einer Zugfahrt auf Russlands längster Brücke hat Präsident Wladimir Putin den Bahnverkehr zur Halbinsel Krim freigegeben. Das Staatsfernsehen zeigte am Montag in einer Livesendung, wie Putin beim Lokführer in der Kabine stand. «Pojechali» - «Los geht's», sagte er. 23.12.2019, 13.09 Uhr

Über die längste Brücke Russlands ist die Krim nun auch mit dem Zug vom russischen Festland aus erreichbar. KEYSTONE/CS k_tk

(sda/dpa)

Mit Arbeitern trank er dann in einem Waggon Tee, während der Zug über die 19 Kilometer lange Brücke fuhr. Russland hatte die zur Ukraine gehörende Krim 2014 gegen internationalen Protest annektiert.

Der Kremlchef bestieg den Zug in Kertsch auf der Krim und kam wenig später auf der russischen Halbinsel Taman an. «Das ist ein grosses Ereignis», sagte Putin am Bahnhof. Millionen Menschen gelangten so künftig auf die Krim.

Den Autobahnteil der umstrittenen Brücke hatte Putin bereits voriges Jahr eröffnet. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit für die Gleise rollen nun auch die ersten Züge vom russischen Kernland auf die Halbinsel. Das Fernsehen zeigte den Start aus St. Petersburg, wo die ersten 530 Passagiere im Zug sassen. Sie sollen in der Nacht zum Mittwoch auf der Krim ankommen.

Die Ukraine, der die Krim völkerrechtlich gehört, hatte wie die EU und die USA gegen das Bauwerk protestiert. Die 19 Kilometer lange Brücke in der Meerenge von Kertsch - zwischen Schwarzem und Asowschem Meer - ist die längste in Russland und in Europa. Die Kosten werden mit 228 Milliarden Rubel (3,6 Milliarden Franken) angegeben.