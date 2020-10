Putin: Mehrere Tausend Tote im Konflikt in Berg-Karabach

Im blutigen Konflikt in Berg-Karabach im Südkaukasus geht Russlands Präsident Wladimir Putin von mittlerweile Tausenden Toten aus. Die Gesamtzahl auf beiden Seiten nähere sich bereits der 5000, sagte er am Donnerstag in Moskau.