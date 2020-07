Rap-Superstar Kanye West verwirrt mit bizarrer Twitter-Serie Mit einer Serie bizarrer Tweets hat der Rapper und selbst ernannte US-Präsidentschaftskandidat Kanye West Verwirrung gestiftet. Textnachrichten vom Montagabend (Ortszeit), die später offenkundig zum grossen Teil wieder gelöscht wurden, enthielten unter anderem Vorwürfe gegen seine Ehefrau Kim Kardashian. 21.07.2020, 17.48 Uhr

US-Rapper Kanye West tritt bei der ersten Veranstaltung seit Bekanntgabe seiner Präsidentschaftskandidatur auf. Foto: Lauren Petracca Ipetracca/The Post And Courier via AP /dpa Keystone/The Post And Courier via AP/Lauren Petracca Ipetracca

(sda/dpa)

West schrieb: «Kim hat versucht, mit einem Doktor nach Wyoming zu fliegen wie im Film «Get Out», weil ich gestern geweint habe, als es um das gerettete Leben meiner Tochter ging.»

Der Musiker verwies dabei auf seinen Auftritt in South Carolina am Vortag, bei dem er vor einer Menschenmenge über politische Themen geredet hatte. Bei der Veranstaltung, die als Wahlkampfauftritt bezeichnet worden war, brach West in Tränen aus, als er erzählte, sein Vater habe seine Mutter dazu bringen wollen, ihn abzutreiben.

Er deutete auch an, seinerseits zunächst gegen die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes mit Kardashian, Tochter North, gewesen zu sein. Das Magazin «People» zitierte daraufhin eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Paares, wonach Reality-TV-Star Kardashian schockiert sei, dass ihr Mann diese private Geschichte erzählt habe.

West irritierte auch mit mehr als einem Dutzend weiterer Tweets, von denen einige nicht verständlich waren, während andere davon handelten, dass Menschen ihn seiner Freiheit berauben wollten: «Wenn ich eingesperrt werde wie (Nelson) Mandela, dann wisst ihr alle warum.».

West hatte Anfang Juli angekündigt, für die US-Präsidentschaftswahl kandidieren zu wollen. Dass er als unabhängiger Kandidat tatsächlich ernsthaft bei der Abstimmung im November mitmischen könnte, wird für ausgeschlossen gehalten.