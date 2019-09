Regierungskrise in Haiti: Senator schiesst vor Parlament um sich

In Haiti ist es erneut zu einem Gewaltausbruch gekommen. Ein Senator des Karibikstaates, Jean Marie Ralph Féthière, schoss Augenzeugen zufolge am Montag (Ortszeit) vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Port-au-Prince mit einer Handfeuerwaffe.