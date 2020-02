Regionalpräsident: Karneval in Venedig wegen Coronavirus abgesagt Der berühmte Karneval in Venedig wird aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens abgesagt. Das teilte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, am Sonntag mit. 23.02.2020, 11.43 Uhr

Der Karneval von Venedig ist aus Sorge vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus abgesagt woden. KEYSTONE/EPA/ANDREA MEROLA

(sda/dpa)

«Wir müssen uns drastischen Massnahmen anpassen», sagte Zaia Reportern in der Region Venetien. Dazu zähle die Absage des Venezianischen Karnevals «und sogar noch mehr».

Nach Angaben des Regierungschefs der nordöstlichen Region ist die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten auf 19 gestiegen. Darunter seien nun auch zwei ältere Personen, die direkt in der Lagunenstadt Venedig im Spital seien. Insgesamt lag die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Italien am Sonntag bereits bei mehr als 100.

Die eigentlich bis Dienstag stattfindenden Feste und Umzüge des Karnevals von Venedig gehören zu den grössten und berühmtesten Veranstaltungen des weltweiten Narrentreibens.