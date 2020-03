Rom will Ein- und Ausreiseverbot für Lombardei verhängen

Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie will die italienische Regierung durchgreifen. So soll in der Lombardei ein Ein- und Ausreiseverbot verhängt werden, wie aus dem Entwurf einer Regierungsverordnung hervorgeht, die das Kabinett am Samstagabend beschliessen wollte.

07.03.2020, 21.57 Uhr