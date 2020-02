Rosa statt grau: Seltener Albino-Elefant mit blauen Augen gerettet

Ein seltenes Albino-Elefantenjunges mit blauen Augen haben Tierschützer vor einem qualvollen Tod in einer Wildererschlinge bewahrt. Das etwa fünfmonatige Mädchen wurde schwer verletzt ins Hoedspruit Elephant Rehabilitation and Development (Herd) in Südafrika gebracht.

03.02.2020, 14.18 Uhr