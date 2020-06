Russland ruft koreanische Halbinsel zur Zurückhaltung auf

Russland hat nach der Sprengung des südkoreanischen Verbindungsbüros in Nordkorea beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Lage gebe Anlass zur Sorge, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

16.06.2020, 12.54 Uhr