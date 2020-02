Sanders nach ersten Auszählungen in Nevada vorn Bei der Vorwahl der Demokraten in Nevada um die US-Präsidentschaft liegt der Senator Bernie Sanders nach ersten Erhebungen vorn. Nach Auszählung von vier Prozent der Wahlbezirke kommt Ex-Vizepräsident Joe Biden auf Rang zwei. 23.02.2020, 00.22 Uhr

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders bei einem Wahlkampfauftritt in Las Vegas. KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

(sda/reu)

Der Ex-Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, liegt auf Rang drei vor Senatorin Elizabeth Warren. Bis zur Auszählung aller Stimmen der Wahl vom Samstag dürfte es noch einige Stunden dauern.

Der Sender Fox News berichtete, Sanders werde sich in Nevada voraussichtlich auch am Ende durchsetzen. Der 78-jährige Senator aus Vermont hatte schon bei Nachwahl-Befragungen in Führung gelegen. Er hatte auch die Vorwahl in New Hampshire gewonnen, während sich Buttigieg in Iowa knapp durchsetzte.

Unabhängig vom Wahlausgang in Nevada wird der «Super Tuesday» Anfang März von grosser Bedeutung sein, bei dem in mehreren grossen Bundesstaaten abgestimmt wird. Dann steht erstmals auch der Milliardär Michael Bloomberg zur Wahl. Der Sieger der Vorwahlen tritt Anfang November für die Demokraten bei der eigentlichen Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Donald Trump an, der als sicherer Kandidat der Republikaner gilt.