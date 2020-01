Sängerin Demi Lovato singt dieses Jahr US-Hymne beim Super Bowl

Die Popsängerin Demi Lovato (27) soll in diesem Jahr die US-amerikanische Nationalhymne beim Sport-Grossereignis Super Bowl singen. Lovato werde die Hymne vor dem Anpfiff der Finalpartie am 2. Februar in Miami singen, teilte die US-Football-Liga NFL am Donnerstag mit.

16.01.2020, 17.25 Uhr