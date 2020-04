Sechs Tote bei Tornado im US-Bundesstaat Mississippi Ein gewaltiger Tornado hat am Sonntag im US-Bundesstaat Mississippi mindestens sechs Menschen getötet. Das teilte der Katastrophenschutz des südlichen Bundesstaates am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. 13.04.2020, 01.51 Uhr

Eine Spur der Verwüstung hat ein Tornado am Ostersonntag in Monroe im US-Bundesstaat Lousiana hinterlassen. Häuser und Fahrzeuge sind schrottreif. Die Zerstörungen an den Häusern, die der Tornado in Monroe (Lousiana) angerichtet hat, sind gewaltig. Ein Tornado hat in Monroe im US-Bundesstaat Louisiana kurz vor Mittag (Ortszeit) reihenweise Häuser verwüstet.