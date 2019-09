Selenskyj nennt Nord Stream 2 «Bedrohung» für Europa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 als Bedrohung für Europa bezeichnet. «Wir haben dieselbe Position wie Polen: Die Nord Stream 2 ist inakzeptabel und bedroht Europa als Ganzes.»

Polen, die Ukraine und die USA haben am Samstag ein Energie-Abkommen unterzeichnet und versuchen damit, die Ukraine weniger abhängig von russischen Energiequellen zu machen. (Bild: KEYSTONE/EPA PAP/PIOTR NOWAK)

(sda/afp)

Dies sagte Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Samstag in Warschau. Polen, die Ukraine und die USA unterzeichneten derweil am Samstag ein Abkommen über die verstärkte Kooperation im Energiebereich.

In dem Abkommen geht es vor allem darum, die Ukraine stärker an die Energiezufuhr aus dem Westen heranzuführen. Unterzeichnet wurde es von US-Energieminister Rick Perry, dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksandr Danyliuk und dem polnischen Chefstrategen für Energiefragen, Piotr Naimski. Die Ukraine wolle ihre «Energieversorgungsquellen» innerhalb des «Dreiecks aus den USA, Polen und der Ukraine» erweitern, sagte Selenskyj.

Polen, die Ukraine und die USA gehören zu den schärfsten Kritikern des von Deutschland verfochtenem Nord-Stream-2-Projekts. Die Regierungen der drei Länder kritisieren, dass Deutschland sich mit der umstrittenen Gaspipeline zu sehr von russischem Gas abhängig mache.

Die Ukraine gilt als stark von russischem Erdgas abhängig. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 verfolgt Kiew das Ziel, von russischen Gaslieferungen unabhängiger zu werden.

Polens Präsident Duda betonte, sein Land wolle die Ukraine näher an die EU und die Nato heranführen. Er rief zudem zu einer Rückgabe der annektierten Krim an die Ukraine auf.