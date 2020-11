Sieben Tote durch «Super»-Taifun «Goni» auf den Philippinen

Taifun «Goni» hat auf den Philippinen mindestens sieben Menschen das Leben gekostet und Hunderttausende Einwohner aus ihren Häusern vertrieben. Wie der Wetterdienst am Sonntag mitteilte, traf der als «Super»-Taifun bezeichnete Wirbelsturm mit Windböen von bis zu 295 Stundenkilometern in der Nacht zunächst in der Provinz Catanduanes im Osten des Inselstaates auf Land. Später schwächte er sich etwas ab. Der Sturm deckte Dächer ab, knickte Bäume sowie Strommasten um und setzte Strassen und Ortschaften unter Wasser.

01.11.2020, 16.20 Uhr