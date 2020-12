Gibraltar Spanien: Gibraltar tritt Schengen-Raum bei Spanien und Grossbritannien haben im letzten Augenblick eine Grundsatzeinigung erzielt, wonach Gibraltar dem Schengen-Raum in der Regel ohne Grenzkontrollen beitritt. 31.12.2020, 14.45 Uhr

ARCHIV - Autos stehen Schlange, um die Grenze zwischen Spanien und der britischen Exklave Gibraltar zu überqueren. Foto: Javier Fergo/AP/dpa Keystone/AP/Javier Fergo

(sda/dpa)

Damit werde vermieden, dass die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar am Südzipfel der Iberischen Halbinsel ab dem 1. Januar 2021 zu einer undurchlässigen EU-Aussengrenze werde, sagte Spaniens Aussenministerin Arancha Gonzalez Laya am Donnerstag in Madrid.