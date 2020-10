Spektakuläre Bergung eines keltischen Grabs in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist bei Herbertingen ein frühkeltisches Prunkgrab auf spektakuläre Weise geborgen worden. Die gesamte Grabkammer wurde am Dienstag im Block von zwei Schwerlastkränen gehoben, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

07.10.2020, 07.01 Uhr