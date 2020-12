Stärke 6,4 Heftiges Erdbeben erschüttert Kroatien: Ein Kind getötet +++ schwere Schäden in Zagreb +++ Auswirkungen auch in Österreich und der Slowakei spürbar Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag Kroatien erschüttert. Kroatische Medien berichteten von schweren Schäden und mindestens einem getöteten Kind in der Kleinstadt Petrinja, 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb. Auch in anderen europäischen Städten waren die Erschütterungen spürbar. Aktualisiert 29.12.2020, 16.43 Uhr

Die halbe Kleinstadt Petrinja soll laut kroatischen Medienberichten in Trümmern liegen. Die Schäden nach dem Erdbeben sind heftig. AP

(sda/dpa/lex)

Das Zentrum von Petrinja liege praktisch in Trümmern, berichten diverse kroatische Medien. Schwere Sachbeschädigungen wurden auch aus der Hauptstadt Zagreb gemeldet.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärke des Erdbebens mit 6,4 an. Das Epizentrum lag rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. Das Beben war in ganz Kroatien, aber auch in Österreich, Italien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina zu spüren.

Kind von Trümmern erschlagen

Bilder in kroatischen Medien zeigten eingestürzte Häuser in Petrinja und Feuerwehren, die nach Verschütteten suchten. Ein Kind sei von Trümmern erschlagen worden, berichtete das Portal «jutarnji.hr». Die Krankenhäuser in Petrinja und der nahen Kreishauptstadt Sisak wurden den Berichten zufolge schwer beschädigt.

Welch schwere Schäden durch das Erdbeben entstanden sind, wird aus der Luft noch deutlicher. Aufnahmen von Oben zeigen einen Teil der Stadt Petrinja.

Slowenien schaltete wegen des Bebens das Atomkraftwerk Krsko ab, meldete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Es liegt unmittelbar an der Grenze zu Kroatien. Eine Abschaltung sei in solchen Situationen ein Standardvorgang, hiess es.

Es war das zweite Beben in Folge in Kroatien innerhalb von 30 Stunden. Am Montag waren im selben Gebiet Erdstösse der Stärke 5,2 und 5,0 verzeichnet worden. Im März hatte ein Erdbeben der Stärke 5,4 in Zagreb grosse Schäden angerichtet. Eine Jugendliche war gestorben, mehr als zwei Dutzend Menschen waren verletzt worden

Nichts als Schutt und Trümmer: Das Erdbeben hat das Zentrum der Kleinstadt Petrinja fast vollständig zerstört. Mit blossen Händen versuchen Freiwillige die Trümmer beiseite zu schaffen. Das Erdbeben vom Dienstag hatte die Stärke 6,4. Die Armee wurde aufgeboten, um nach Verletzten zu suchen. Laut kroatischen Medienberichten soll die halbe Kleinstadt Petrinja zerstört worden sein. Kroatiens Präsident Zoran Milanovic und Premierminister Andrej Plenkovic sind am Nachmittag in Petrinja eingetroffen, um sich selbst ein Bild der Zerstörung zu machen.

EU-Kommissionschefin sagt Hilfe zu



Nach dem schweren Erdbeben in Kroatien am Dienstag hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Hilfe zugesagt. «Wir sind bereit zu unterstützen», schrieb sie nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Andrej Plenkovic auf Twitter.

Sie habe den für humanitäre Hilfe zuständigen Kommissar Janez Lenarcic gebeten, so bald wie möglich ins Erdbebengebiet zu reisen. «Wir stehen an der Seite Kroatiens», betonte von der Leyen.

Erdbeben auch in Slowakei und Tschechien zu spüren

Das Erdbeben war auch in der Slowakei zu spüren. Bei der Polizei seien mehrere Notrufe besorgter Bürger eingegangen, teilte ein Sprecher am Dienstag in Bratislava mit. Sachschäden oder Verletzte seien nicht gemeldet worden. Beim Geologischen Institut der slowakischen Akademie der Wissenschaften gingen mehr als 50 Erfahrungsberichte aus dem ganzen Land ein. Ein 12-stöckiger Plattenbau habe gebebt, berichtete eine Frau aus Bratislava nach Angaben der Agentur TASR. Die slowakische Hauptstadt ist knapp 300 Kilometer von Zagreb entfernt.

Nach Angaben des Geophysikalischen Instituts in Prag war das Beben selbst in Tschechien noch zu spüren. Es sei an allen Seismographenstationen des Landes registriert worden. Zudem seien Berichte von Bürgern unter anderem aus der Region Südböhmen, aus Karlsbad (Karlovy Vary), Pilsen (Plzen) und Prag eingegangen.