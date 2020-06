Stärkster Anstieg der Corona-Fälle in Israel seit zwei Monaten

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel so stark gestiegen wie seit knapp zwei Monaten nicht mehr. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wurden innert 24 Stunden 299 neue Fälle registriert. Ähnlich viele Neuinfektionen hatte es zuletzt um den 20. April gegeben.