Strache darf endgültig bei Landtagswahl in Wien antreten Der österreichische Rechtspopulist Heinz-Christian Strache darf nach einem Streit um sein Wahlrecht nun endgültig bei der Landtagswahl in Wien antreten. Das Verwaltungsgericht Wien bestätigte am Freitag eine Entscheidung der Bezirkswahlbehörde. Endgültig abgelehnt ist damit ein Antrag, der die Streichung des Ex-Vizekanzlers und früheren FPÖ-Chefs aus dem Wählerverzeichnis gefordert hatte. Dabei ging es um den Vorwurf, dass Strache seinen Lebensmittelpunkt nicht in der Hauptstadt, sondern im Vorort Klosterneuburg habe. 21.08.2020, 20.29 Uhr

ARCHIV - Heinz-Christian Strache darf zur Landtagswahl am 11. Oktober mit seiner Liste Team HC Strache - Allianz für Österreich antreten. Foto: Roland Schlager/APA/dpa Keystone/APA/Roland Schlager

(sda/dpa)

Strache konnte aus Sicht der Behörde und dann auch des Gerichts ausreichend belegen, dass er rund um den 14. Juli - Stichtag des Wählerverzeichnisses - tatsächlich in Wien lebte. Der 51-Jährige war vergangenes Jahr über die sogenannte Ibiza-Affäre gestürzt. Dies kostete seine damalige Partei, die FPÖ, auch die Beteiligung an der Regierung. Zur Landtagswahl am 11. Oktober tritt er mit seiner Liste Team HC Strache - Allianz für Österreich an. Die Partei kann nach Umfragen mit etwa vier Prozent rechnen.